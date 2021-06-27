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    Belçika, Portekiz'i tek golle mağlup etti

    Belçika, Portekiz'i tek golle mağlup etti

    EURO 2020 son 16'da Belçika, Portekiz'i 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2021 - 23:55
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 00:06
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    EURO 2020 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Belçika, Portekiz'i ağırladı.

    İki takımın da pozisyonlar bulduğu ilk yarıda ilk gol Belçika'dan geldi. 42. dakikada sahneye çıkan Thorgan Hazard, uzaktan nefis bir gol kaydetti ve takımını 1-0 öne geçirdi.

    Bu golle Belçika, devre arasına 1-0 önde gitti.

    Belçika, Portekiz i tek golle mağlup etti #1

    BELÇİKA ÇEYREK FİNALDE

    İkinci yarıda Portekiz rakip kaleyi adeta abluka altına aldı ancak istediği golü bulamadı.

    Belçika, ilk yarıda bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup etti. Bu skorla çeyrek finalde İtalya'nın rakibi oldu.

    Belçika, Portekiz i tek golle mağlup etti #2

    Belçika, Portekiz i tek golle mağlup etti #3

    Belçika, Portekiz i tek golle mağlup etti #4

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