Belçika, Portekiz'i tek golle mağlup etti

Belçika, Portekiz'i tek golle mağlup etti

EURO 2020 son 16'da Belçika, Portekiz'i 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Belçika, Portekiz'i ağırladı.

İki takımın da pozisyonlar bulduğu ilk yarıda ilk gol Belçika'dan geldi. 42. dakikada sahneye çıkan Thorgan Hazard, uzaktan nefis bir gol kaydetti ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu golle Belçika, devre arasına 1-0 önde gitti.

BELÇİKA ÇEYREK FİNALDE

İkinci yarıda Portekiz rakip kaleyi adeta abluka altına aldı ancak istediği golü bulamadı.

Belçika, ilk yarıda bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup etti. Bu skorla çeyrek finalde İtalya'nın rakibi oldu.