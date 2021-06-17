Belçikalı futbolcular Eriksen için topu taca atıyor

Belçikalı Romelu Lukaku, Danimarka maçının 10. dakikasında topu oyun dışına atarak Christian Eriksen'i anacaklarını söyledi.

Kopenhag Parken Stadı'ndaki taraftarlar, Danimarka-Belçika maçının 10. dakikasında 10 numaralı formayı giyen Chirstian Eriksen'i alkışlamayı planlıyor.

Karşılaşma öncesi Kırmızı Şeytanlar'ın yıldız ismi Romelu Lukaku, yaptığı açıklamada, her iki takımın da maça 1 dakika ara vereceğini söyledi.

Eriksen, cumartesi günü Finlandiya maçında kalp rahatsızlığı geçirdikten sonra stadyuma yakın bir hastanede kalıyor.

ERİKSEN MAÇI HASTANEDE İZLEYECEK

Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand, Eriksen'in maçı Parken Stadyumu'na 500 metre mesafedeki hastaneden izleyeceğini söyledi.

Hjulmand basın toplantısında, "Evet, Christian'ın maçı izleyeceğini düşünüyorum. Bu gerçekten delice, hastane stadın hemen yanında ve pencereden dışarı baktığında stadı görebiliyor ve muhtemelen oradaki her şeyi duyabiliyor. Bu Christian için çılgınca bir durum. Ama bence o formasıyla o maçı izleyecek." dedi.

EURO 2020 B Grubu ikinci maçında Danimarka ile Belçika 17 Haziran Perşembe günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

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