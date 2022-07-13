Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı'dan transfer açıklaması

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Avusturya'da düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kazancı, "Emrecan ve Emirhan’ın ikisini birden almayı düşünüyoruz" dedi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'daki kampında sürdürüyor. Takımı takip eden Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı basın toplantısı düzenledi.

Kazancı, siyah-beyazlıların eksiklerinden bahsederken, yeni transferlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda da bulundu.

Ceyhun Kazancı düzenlediği basın toplantısında, "İlk basın toplantısında transferleri kampa yetiştireceğiz. Konratı biten 14 oyuncu var demiştik. Josep ve Atiba bunların içerisindeydi. Bunların yanında 14 oyuncu gidiyor diye yerine bu kadar adette oyuncu alınacak diye bir şey yok.





"Takımımızın çatısı hazır"

Takımımızın çatısı hazır, eksikleri tamamlama dileğimiz var. Defansa bir Türk stoper konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Yabancı futbolcu transferleri olabilir. İki kamp bittikten sonra, teknik heyetin raporuna göre çalışma yapılır. Defansa Türk stoper için çalışmalar devam ediyor.

"Rıdvan'da devam eden bir süreç var"

Frankfurt'un teklifi olduğu dönemde Torino'nun da teklifi olmuştu. Rıdvan transferinde devam eden bir süreç var. Bazı spekülasyonlar var. Frankfurt takımı net bir şekilde söyledi. Bir oyuncu satışı gerçekleştirmek istiyorlardı. Bitmek üzereydi. O bitmedi. Rıdvan transferi onun için bitmedi. Onlar da bunu net bir şekilde söyledi.





"Ersin için net bir teklif yok"

Rıdvan da bu takımın bir oyuncusu. Orada bir kaygı var sözleşmesi bitecekler mi diye. Ne Rıdvan ne Ersin bu kafada değiller. Onlar bu ailenin bir ferdi. Ersin için gelen net bir teklif yok.





"Serdar'ın hastalığı da yoktu"

Çok da büyütülecek bir şey yok. Oyuncu kenara alındı. Tepki gösterdi. Serdar bizim kardeşimiz. O da Rıdvan ve Ersin gibi burada yetişen bir oyuncu. Bunu farklı yerlere çekmenin anlamı yok. Yaptığı hareketleri doğru bulmadık. Yönetim Kurulu kararıyla bu karar alındı. Bunun arkasında farklı detaylar aramanın anlamı yok. Dün yaşananlar gördüğünüzden ibaret. Daha fazlası yok. Kontrat konusuyla dün yaşanılan olayın bir alakası yok. Bundan sonrası İstanbul etabında tekrar konuşulur.

Kapıya vurma konusuna girmeyelim. Hastalığı da yoktu. 37.5 üzerinde ateşi olan bir oyuncunun oynaması mümkün değil.Ateş konusunu hayretle karşıladık. Öyle bir açıklama olduğunu sanmıyorum. Yanlış bilmiyorsam yalanladı. Kendisi de bunu yalanladı.





"İkisini birden almayı düşünüyoruz"

Emrecan (Uzunhan) ve Emirhan’ın (Topçu) ikisini birden almayı düşünüyoruz. Görüşmeler devam ediyor. İstanbulspor ve Çaykur Rizespor'la temaslarımız var. Kulüpleri bir değer biçti. Emrecan ve Emirhan'ın ikisini birden kadromuza katmak istiyoruz. İkisi de çok genç ve geleceği olan oyuncular. Beşiktaş'ımızın geleceğiyle ilgili böyle yatırımlar yapmaya devam edeceğiz.





"Fassnacht ve Tayfut Bingöl ile temas halindeyiz"

Christian Fassnacht ve Tayfur Bingöl ile temas halindeyiz, görüşmeler devam ediyor.

Rosier ve diğer oyuncularımızla ilgili sorular geliyor. Ancak oyunculara resmi teklif gelmedi. Rosier değerli bir oyuncumuz. Şu an için sözleşmesi devam eden bir oyuncumuz. Ocak ayına ertelediğimiz bir transferimiz yok. Gelecek sezon için de çalışmalara aslında şu anda başladık. SAnki üç günde üç transfer bitirmişiz gibi bir algı oluştu. Transfer uzun bir süreç.

Türkiye'de şöyle bir algı var; bir oyuncu kiralık gittiği zaman ondan artık medet umulmuyor. Ama bizde kesinlikle böyle değil. Salih ve Kartal gayet iyi performans gösteriyorlar. Hoca da memnun.

"Weghorst'un süreci uzun sürdü"

Tüm transferlerin farklı hikayesi var ama Weghorst'un süreci uzun sürdü. İlk temas nisan ayında olmuştu. Woghorst da Beşiktaş'ın büyüklüğünü, gelişimine sağlayacağı katkıyı süreç içerisinde anladı. İkili diyaloglarla bu işi çözdük.

Weghorst'un sözleşmesinde 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu var. Bu transferde Burnley'nin de Premier Lig'e çıkıp çıkmayacağı belli olacak. Oyuncu iyi performans göstersin, bonservisi konusunda çalışmaları yaparız. Weghorst'un sözleşmesinde 'Burnley küme düşerse 5 büyük ligden birine ücretsiz kiralanabilir' maddesi vardı. Bunu bildiğimiz için son hafta maçlarını büyük heyecanla izledik.

Romain Saiss, tutkuyla yaşayan bir oyuncu. Maddi anlamda çok daha iyi teklifler olmasına rağmen bunu değerlendirmedi. Beşiktaş'ta coşkulu taraftarlar önünde oynamanın, kupalar kazanmanın kendisi için çok daha önemli olduğunu söyledi. Saiss'in herhangi bir sakatlığı yok, tamamen planlama içerisinde belirlenmiş bir dinlendirme söz konusu. Kendisine ufak bir işlem yapılmıştı, biraz daha bekletildi. Son dakikada bir gelişme olmazsa, İspanya kampında yer alacak.

"Beşiktaşlılar müsterih olsun"

Önder Karaveli'nin görev tanımı, geçen sezon da şekillenmişti. Şu anda bir şeye karar kıldık ancak tam net açıklama gününe bırakalım. Akademiden hangi oyuncuların yükseleceği, kiralık oyuncuların gelişimi gibi konulara bakacak.

Çok değerli Beşiktaşlılar müsterih olsun, burada herkes ne yaptığını biliyor. Biz son derece umutluyuz. Şampiyonlukla tamamlanacak başarılı bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.