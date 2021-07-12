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    Burak ve Cengiz, EURO 2020'nin en kötü 11'inde

    Burak ve Cengiz, EURO 2020'nin en kötü 11'inde

    İngilizlerin seçtiği en kötü ilk 11'de Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder de yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2021 - 12:26
    • Güncelleme : 12.07.2021 - 12:27
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    İngiliz Daily star gazetesi, EURO 2020’de hayal kırıklığı yaratan oyunculardan kurulu bir 11 seçti.

    Kadroda Türkiye’den Cengiz Ünder ile Burak Yılmaz’a da yer veren gazete, iki futbolcunun çok etkisiz kaldığını yazdı.

    Cengiz için “Şampiyonada kalıcı bir ana imza atamadı” diyen gazete, Burak’ın ise kayda değer bir tek şut dahi çekemediğini yazdı.

    Burak ve Cengiz, EURO 2020 nin en kötü 11 inde #1

    EURO 2020’NiN HAYAL KIRIKLIĞI 11’i

    KALECİ: Manuel Neuer (Almanya)

    DEFANS: Fernandes (Rusya), Matthijs De Ligt (Hollanda), Orban (Macaristan), Guerrero (Portekiz)

    ORTA SAHA: Eden Hazard (Belçika), Ramsey (Galler), Fernandes (Portekiz), Cengiz (Türkiye)

    FORVET: Mbappe (Fransa, Burak Yılmaz (Türkiye).

    Burak ve Cengiz, EURO 2020 nin en kötü 11 inde #2

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