Gösterdiği performansla, İtalya'nın Avrupa Şampiyonu olmasındaki en önemli etkenlerden olan deneyimli savunma Chiellini EURO 2020 kupasıyla uyudu.

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, İtalya-İngiltere finaliyle sona erdi. Normal süresi 1-1 biten maç, uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca penaltılara gitti.

Penaltı atışlarında İtalya, 3-2 kazanarak EURO 2020 kupasının sahibi oldu.

Maçta gösterdiği performansla alkış alan Chiellini, kupanın kazanılmasında önemli rol oynadı.

Yaptığı faulle adeta maçın kaderini değiştirdi ve takımını penaltılara kadar götürdü.

KUPAYLA UYUDU

Sonunda istediğini alan oyuncu kupayı kazanmanın mutluluğunu yaşadı. Deneyimli stoper, gecenin sonunda EURO 2020 kupasıyla uyudu.

Chiellini, yatağındaki kupanın fotoğrafını çekerek Fabio Cannavaro'yu etiketledi. Oyuncu paylaşımında, "Büyük ustanın geleneğini takip ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cannavaro ise paylaşımı yanıtlayarak, "Kaptan teşekkürler bugün İtalyan olmak daha iyi… Çocuğu korumanı tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

2006 Dünya Kupası'nı kazanan İtalya'da Cannavaro da kupayla uyumuştu.