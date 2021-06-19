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    Cüneyt Çakır, Ukrayna - Avusturya maçını yönetecek

    FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, EURO 2020'de Ukrayna - Avusturya maçında düdük çalacak.
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2021 - 11:50
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    Cüneyt Çakır, Ukrayna - Avusturya maçını yönetecek

    FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Ukrayna ile Avusturya takımları arasında 21 Haziran Pazartesi günü oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası C grubu müsabakasını yönetecek.

    Romanya’nın Bükreş şehrindeki Bükreş Ulusal Arena Stadyumu’nda TSİ 19.00’da başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

    Cüneyt Çakır, Ukrayna - Avusturya maçını yönetecek #1

    4. HAKEM ALMAN

    Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniel Siebert (Almanya) olacak. Karşılaşmada Massimiliano Irrati (İtalya) VAR, Jose Maria Sanchez Martinez (İspanya) AVAR1, Inigo Prieto Lopez de Cerain (İspanya) AVAR2 ve Juan Martinez Munuera (İspanya) AVAR3 olarak görev yapacak.

    Cüneyt Çakır, Ukrayna - Avusturya maçını yönetecek #2

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