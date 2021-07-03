Danimarka, Çekya'yı 2 golle mağlup etti

EURO 2020'de Çekya'yı 2-1 mağlup eden Danimarka yarı finale yükseldi.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası, çeyrek final mücadeleleriyle devam ediyor. Çekya ile Danimarka yarı finale yükselme maçında karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısında etkili oynayan taraf Danimarka'ydı. Maça hızlı başlayan Danimarka golü de 5. dakikada Delaney'le buldu.

1-0 üstünlüğü eline geçiren Danimarka, 42. dakikada Dolberg'le durumu 2-0'a getirdi ve devre arasına üstün giden taraf oldu.

ÇEKYA'NIN GOLÜ YETMEDİ

İkinci yarıda maça ortak olmak isteyen Çekya aradığı golü 49. dakikada buldu.

Çekya'da sahneye çıkan Schick durumu 2-1'e getiren golü attı ve takımını maçta tuttu.

DANİMARKA YARI FİNALDE

İki takım da önemli pozisyonlar bulmasına rağmen maçta başka gol sesi çıkmadı ve Danimarka Çekya'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.