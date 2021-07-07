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    Danimarkalı Mikkel Damsgaard'dan İngiltere'ye harika frikik golü

    Danimarkalı Mikkel Damsgaard'dan İngiltere'ye harika frikik golü

    EURO 2020 yarı finalinde Danimarka-İngiltere mücadelesinde Mikkel Damsgaard'ın seyirlik frikik golü takdir topladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2021 - 23:05
    • Güncelleme : 07.07.2021 - 23:07
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    2020AVrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde Danimarka ile İngiltere, Londra Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi.

    DAMSGAARD'DAN JENERİKLİK GOL

    Maçın 30. dakikasında Dnimarka'nın kazandığı serbest vuruşta Mikkel Damsgaard, şık bir gole imza atarak futbolseverleri coşturdu.

    Danimarkalı Mikkel Damsgaard dan İngiltere ye harika frikik golü #1

    7 MİLLİ MAÇTA 4 GOLÜ VAR

    20 yaşındaki genç milli futbolcu, 7 milli maçta 4 gol kaydetti

    Danimarkalı Mikkel Damsgaard dan İngiltere ye harika frikik golü #2

    Danimarkalı Mikkel Damsgaard dan İngiltere ye harika frikik golü #3

    Danimarkalı Mikkel Damsgaard dan İngiltere ye harika frikik golü #4

    Danimarkalı Mikkel Damsgaard dan İngiltere ye harika frikik golü #5

    Danimarkalı Mikkel Damsgaard dan İngiltere ye harika frikik golü #6

    Danimarkalı Mikkel Damsgaard dan İngiltere ye harika frikik golü #7

    Danimarkalı Mikkel Damsgaard dan İngiltere ye harika frikik golü #8

    Danimarkalı Mikkel Damsgaard dan İngiltere ye harika frikik golü #9

    Danimarkalı Mikkel Damsgaard dan İngiltere ye harika frikik golü #10

    Danimarkalı Mikkel Damsgaard dan İngiltere ye harika frikik golü #11

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