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- Danimarkalı Mikkel Damsgaard'dan İngiltere'ye harika frikik golü
Danimarkalı Mikkel Damsgaard'dan İngiltere'ye harika frikik golü
EURO 2020 yarı finalinde Danimarka-İngiltere mücadelesinde Mikkel Damsgaard'ın seyirlik frikik golü takdir topladı.
- Haber Merkezi
- 07.07.2021 - 23:05
- Güncelleme : 07.07.2021 - 23:07
2020AVrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde Danimarka ile İngiltere, Londra Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi.
DAMSGAARD'DAN JENERİKLİK GOL
Maçın 30. dakikasında Dnimarka'nın kazandığı serbest vuruşta Mikkel Damsgaard, şık bir gole imza atarak futbolseverleri coşturdu.
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