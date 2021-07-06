Danimarka'nın kaybetmeyen gömleği yarı finalde

Danimarka Milli Takımı teknik direktör Kasper Hjulmand'ın uğurlu gömleğiyle kaybetmiyor.

Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand, siyah gömleğin uğuruna inanıyor.

49 yaşındaki teknik adam Ekim 2020'de İngiltere'yi Wembley'de 1-0 yendikleri Uluslar Ligi maçında giydiği gömleğinin Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde de yanında olacağını söyledi.

“BAZI OYUNCULAR ŞAŞIRDILAR”

"İngiltere'ye karşı Wembley'de bu gömleği giymiştim ve 1-0 kazanmıştık. Ardından Rusya maçını ve bu turnuvada da Galler maçını aynı şekilde kazandık. Daha sonra çıkardım. Ancak oyuncular bana bu gömleği getirmemi söylediler.

Çek Cumhuriyeti maçında beyaz giydim ve bazı oyuncular şaşırdılar. Beyaz olmayan bir şey giymeliydim sebebi buydu. Batıl inançlı değilim. Giyer miyim bilmiyorum ama muhtemelen Wembley'e gömleğimi getireceğim."

Avrupa Futbol Şampiyonası'na kötü bir başlangıç yapmasına karşın 29 yıl sonra yarı finale yükselen Danimarka, yarın saat 22.00'de İngiltere ile final için mücadele edecek.