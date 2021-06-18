David Alaba: İncindim

Avusturya'nın kaptanı David Alaba, EURO 2020 C Grubu'nda Hollanda'ya karşı 2-0 kaybettikleri maçın ardından üzgün olduğunu söyledi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) C Grubu'nda Hollanda ile Avusturya karşı karşıya geldi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'daki karşılaşmayı, Hollanda 2-0 kazandı. Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri, 11'de Memphis Depay (penaltı) ve 67'de Denzel Dumfries kaydetti.

“BU BENİ ÇOK İNCİTTİ”

Karşılaşmanın ardından üzgün olduğunu söyleyen Avusturya kaptanı Alaba, "Takımımla gurur duyuyorum. Harika bir takıma karşı cesur oynadık. Mağlubiyette tüm sorumluluğu üzerime alıyorum, penaltı yaptırmamalıydım. Herkesten özür dilerim, bu beni çok incitti." dedi.