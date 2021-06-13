Eriksen'in doktoru: Hiçbir doktor futbol oynamasına izin vermez

Christian Eriksen'in doktoru, "Hiçbir tıp doktoru Eriksen'in tekrar futbol oynamasına izin vermeyecek." açıklamalarında bulundu.

EURO 2020'de Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı mücadelenin 42. dakikasında kalp krizi geçirerek bir anda yere yığılan ve tüm dünyayı korkutan Inter'in yıldızı Christian Eriksen'in durumu iyiye giderken, yıldız futbolcunun kariyeriyle ilgili doktorundan kötü haberler geldi.

Sahada yere yığıldıktan sonra yaklaşık 10 dakika kalp masajı yapılan ve sonrasında sedye ile sahadan çıkarılan 29 yaşındaki futbolcunun Tottenham'da oynadığı dönemde kardiyaloğluğunu yapan Prof. Dr. Sanjay Sharma, Eriksen'in futbol kariyerine devam etmesinin zorluğuna değindi.

“HİÇBİR DOKTOR FUTBOL OYNAMASINA İZİN VERMEYECEK”

Sharma açıklamalarında, "Hiçbir tıp doktoru Eriksen'in tekrar futbol oynamasına izin vermeyecek.

Açıkçası orada bir şeyler çok ters gitti. Ama onu hayata geri döndürmeyi başardılar. Soru şu; Ne ve neden oldu? Döndüğü ve uyanık olduğu için çok memnunum. Bir daha futbol oynayıp oynamayacağını bilmiyorum.





“BİR DAKİKALIĞINA DA OLSA ÖLDÜ”

Orada birkaç dakikalığına da olsa öldü, tıp uzmanı onun tekrar ölmesine izin verir mi? Cevap kesinlikle hayır.

Kalp krizi tüm dünyayı sarstı ve gerçek bu. Sadece Danimarkalı oyuncuları değil, pek çok insanın ruhunu etkiledi. Eriksen için iyi haber, yaşayacak.

Kötü haber ise kariyerinin sonuna doğru geliyordu. Bir daha profesyonel bir maç oynayabilir mi, bunu söyleyemem ancak İngiltere'de oynuyor olsaydı bu konuda çok katı olup oynamasına izin vermezdik" ifadelerini kullandı.” İfadelerini kullandı.