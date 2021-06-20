Erman Toroğlu: Şenol Güneş ülkesini seviyorsa istifa etmeli

Milli Takım'ın aldığı İsviçre mağlubiyetinin ardından Erman Toroğlu, "Şenol Güneş'in yerinde olsam bu sonuçlardan sonra istifa ederdim. Ükesini seviyorsa istifa etmeli." ifadelerini kullandı.

A Milli Takımımız İsviçre yenilgisiyle birlikte EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'ndan puan alamayarak veda etti.

Milli Takım'ın oynadığı futbol yorumcular tarafından eleştirildi. Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, açıklamalarında Şenol Güneş'e yüklendi.

Toroğlu Şenol Güneş’le ilgili, “Bakıyorum da diyor ki, rakibimizin kalecisi çıkardı diyor. Ya bizim kalecimiz 3 tane daha çıkardı 4 tane daha. Çıkarmasa 6 tane gol olcaktı Şenol. Net pozisyonlar çıkardı ya.





"ŞENOL GÜNEŞ ÜLKESİNİ SEVİYORSA İSTİFA ETMELİ"

Kulüp takımlarında sana bir şey demem ama milli takım başka. Milli takımda senden hesap sorarım ben. Aldığın parayı helal etmem. Şu ana kadar da aldığın parayı helal etmedim. İyi oynadık diyorsun ya! Takıma hakim değilsin.

Bu kadro bunun daha iyisini yapmalıydı. Futbolcular mutsuz. Şenol Güneş'ten mutsuzlar, bu net. Şenol Güneş, Türkiye'yi seviyorsa istifa eder. Milli Takım'a yerli hoca derdim ama bu kadroya yabancı lazım." ifadelerini kullandı.