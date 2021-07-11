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EURO 2020 finali öncesi İngiliz taraftarlar taşkınlık yaptı
EURO 2020 finalinde İngiltere-İtaya maçı öncesinde İngiliz taraftarlar Wembley'e biletsiz girmeye çalıştı.
- Haber Merkezi
- 11.07.2021 - 21:34
- Güncelleme : 11.07.2021 - 21:50
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası finalinde İngiltere ile İtalya karşı karşıya geliyor. Maç İngiltere'nin milli takım stadı Wembley'de oynanacak.
22:00'da başlayacak mücadeleyi Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek. Maç TRT 1'den naklen yayınlanacak.
İNGİLİZ TARAFTARLAR MAÇA BİLETSİZ GİRMEYE ÇALIŞTI
Dev maç öncesinde İngiliz taraftarlar sokakları karıştırdı.
Taşkınlık yapan taraftarlar maç öncesi Wembley Stadı'na biletsiz girmeye çalıştı.
Taraftarla müdahele eden polisle İngilizler arasında arbede çıktı. İzdiham çıkan maç öncesinde Polis taraftarlara müdahale etti.
EURO 2020 finali öncesi İngiliz taraftarlar taşkınlık yaptı İZLE