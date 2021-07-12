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    EURO 2020 kupası İtalya'nın

    EURO 2020 kupası İtalya'nın

    EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya, İngiltere'yi penaltılarda mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2021 - 00:54
    • Güncelleme : 12.07.2021 - 01:26
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    EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İngiltere'yle İtalya karşı karşıya geldi.

    Londra'da bulunan Wembley Stadyumu'nda oynanan maçı Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetti.

    İlk yarıya hızlı başlayan İngiltere 2. dakikada Shaw ile erken bir gol buldu ve 1-0 öne geçti.

    Golün ardından da pozisyonlar bulan İngiltere, şansını değerlendiremedi. ilk yarının ortalarında İtalya baskılı oynasa da golü bulamadı ve maçın ilk yarısı İngiltere'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

    EURO 2020 kupası İtalya nın #1

    FİNAL UZATMALARA GİTTİ

    İkinci yarıda etkili olan takım İtalya'ydı. Rakip kaleyi abluka altına alan İtalyanlar golü 67. dakikada buldu. İtalya'nın atağında Bonucci kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve durumu eşitledi.

    Bu golle maçın 90 dakikası 1-1 sona erdi ve uzatmalara gitti.

    EURO 2020 kupası İtalya nın #2

    UZATMALARDA DA GOL OLMADI

    Uzatmaların ilk yarısında iki takım da pozisyonlar bulsa da gol sesi çıkmadı.

    İkinci uzatma devresinde de gol olmayınca maç penaltılara gitti.

    EURO 2020 kupası İtalya nın #3

    İTALYA AVRUPA ŞAMPİYONU

    Penaltı vuruşlarında 3-2 kazanan İtalya, Avrupa Şampiyonu oldu.

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