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    Euro 2020'de Avusturya'yı eleyen İtalya çeyrek finalde

    Euro 2020'de Avusturya'yı eleyen İtalya çeyrek finalde

    Euro 2020 son 16 turunda İtalya, Avusturya'yı uzatma devresinde attığı gollerle yenerek çeyrek finale yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2021 - 00:34
    • Güncelleme : 27.06.2021 - 01:22
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    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile İtalya, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi.

    Çekişmeli geçen ve 2. yarıda Avusturya'nın bir golünün VAR nedeniyle iptali sonrası karşılaşmada uzatmalara gidildi.

    Euro 2020 İtalya - Avusturya maçından kareler-Foto Galeri

    TURU GETİREN GOLLER UZATMALARDA GELDİ

    95. dakikada Federico Chiesa'nın golüyle öne geçen İtalya, 105.. dakikada da Matteo Pessina, kaydettiği golle Avusturya'nın ümitlerini bitirdi.

    114. dakika da ise Avusturya, Sasa Kalajdzic'in golüyle yeniden ümitlendi.

    Ancak İtalya bu skorla çeyrek finale yükseldi: 2-1

    Euro 2020 de Avusturya yı eleyen İtalya çeyrek finalde #1

    AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA İLK GOLÜ YEDİLER

    Turnuva boyunca kalesinde gol görmeyen, sağlam defansif karakteriyle de dikkat çeken İtalya milli takımı, 11 maç sonra ilk golünü Avusturya'dan yemiş oldu.

    Euro 2020 de Avusturya yı eleyen İtalya çeyrek finalde #2

    Euro 2020 de Avusturya yı eleyen İtalya çeyrek finalde #3

    Euro 2020 de Avusturya yı eleyen İtalya çeyrek finalde #4

    Euro 2020 de Avusturya yı eleyen İtalya çeyrek finalde #5

    Euro 2020 de Avusturya yı eleyen İtalya çeyrek finalde #6

    Euro 2020 de Avusturya yı eleyen İtalya çeyrek finalde #7

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