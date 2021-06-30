Euro 2020'de çeyrek finale çıkan takımlar

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrekl finale yükselen takımlar belli oldu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda çekişmeli ve heyecanlı geçen karşılaşmalar sona erdi.

Turun son maçında Ukrayna, İsveç'i uzatma devresine giden karşılaşmada 120+1'de bulduğu golle 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen son takım oldu.

ÖLÜM GRUBU ÇEYREK FİNALİ GÖREMEDİ

Ölüm grubu olarak anılan F grubundaki Fransa, Almanya ve Portekiz bir sonraki turu göremedi.

SÜRPRİZ TAKIMLAR TUR ATLADI

İsviçre, Çekya ve Danimarka gibi sürpriz takımlar son 16 turunda rakiplerini eleyerek çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

İşte çeyrek finalistler:

İsviçre - İspanya

Belçika - İtalya

Çekya - Danimarka

İngiltere - Ukrayna