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    Euro 2020'de çeyrek finale çıkan takımlar

    Euro 2020'de çeyrek finale çıkan takımlar

    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrekl finale yükselen takımlar belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2021 - 00:34
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 01:23
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    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda çekişmeli ve heyecanlı geçen karşılaşmalar sona erdi.

    Turun son maçında Ukrayna, İsveç'i uzatma devresine giden karşılaşmada 120+1'de bulduğu golle 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen son takım oldu.

    ÖLÜM GRUBU ÇEYREK FİNALİ GÖREMEDİ

    Ölüm grubu olarak anılan F grubundaki Fransa, Almanya ve Portekiz bir sonraki turu göremedi.

    Euro 2020 de çeyrek finale çıkan takımlar #1

    SÜRPRİZ TAKIMLAR TUR ATLADI

    İsviçre, Çekya ve Danimarka gibi sürpriz takımlar son 16 turunda rakiplerini eleyerek çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

    İşte çeyrek finalistler:

    İsviçre - İspanya
    Belçika - İtalya
    Çekya - Danimarka
    İngiltere - Ukrayna

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