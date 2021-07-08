EURO 2020'de Danimarka'yı uzatmalarda yenen İngiltere finalde

EURO 2020'de İngiltere, yari finalde karşılaştığı Danimarka'yı, normal süresi 1-1 biten maçın uzatma devresinde bulduğu golle 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinda Danimarka ile İngiltere, Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi.

DANİMARKA, DAMSGAARD'IN HARİKA GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

Kıran kırana geçen mücadelede ilk gol, 30. dakikada Danimarka'nın genç yeteneği Mikkel Damsgaard'dan geldi. 20 yaşındaki futbolcu, uzaktan kullandığı serbest vuruşta toğu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.

KJAER KENDİ KALESİNE ATTI, İNGİLTERE BERABERLİĞİ YAKALADI

Beraberelik golü ise Simon Kjaer'in 39. dakikada kendi kalesine attığı golle geldi.

Karşılıklı gol pozisyonlarının yaşandığı ve Schmeichel'ın kritik kurtarışlara imza attığı 90 dakikada eşitlik bozulmayınca, uzatma devrelerine gidildi.

İNGİLTERE, HARRY KANE'İN GOLÜYLE KAZANDI

Sterlingin ceza sahasında düşürülmesi sonrası İngiltere'nin kazandığı penaltıyı 104. dakikada kullanan Harry Kane, Danimarka'nın eski kalecisi Peter Schmeichel'ın, kendisi gibi kaleci oğlu Kasper Schmeichel'ın kurtarışına rağmen dönen topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

FİNALİN ADI İNGİLTERE - İTALYA

Maç bu skorla tamamlandı ve İngiltere, finalde İtalya'nın rakibi oldu.

İngiltere ile İtalya, 11 Temmuz Pazar günü Wembley Stadı'nda TSİ 22.00'de karşılaşacak.