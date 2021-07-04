EURO 2020'de final maçı, Hollandalı hakem Kuipers'in

EURO 2020'de final maçını Hollandalı hakem Bjorn Kuipers yönetecek. Bu kararla Cüneyt Çakır ve ekibi turnuvaya veda etmiş oldu.

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda dün oynanan maçlarla çeyrek final karşılaşmaları sona erdi.

Yarı final ve final turlarıyla toplamda 3 maç daha oynanacak. Yarı final eşleşmelerinde, İtalya, İspanya ile İngiltere ise Danimarka ile karlı karşıya gelecek. Final ise 11 Temmuz'da Wembley'de oynanacak.

Karşılaşmaların hakemleri de belli oldu. Yarı final karşılaşmalarında, İtalya-İspanya maçını Felix Brych, İngiltere Danimarka maçını ise Danny Makkelie yönetecek.

FİNAL HOLLANDALI HAKEMİN

Final karşılaşmasında düdük çalacak isim ise Hollandalı Björn Kuipers oldu.

İngiltere'ye davet edilen hakemimiz Cüneyt Çakır ve ekibi ise atamalar sonrası Türkiye'ye dönüyor.