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- EURO 2020'de İspanya'yı penaltılarda eleyen İtalya finalde
EURO 2020'de İspanya'yı penaltılarda eleyen İtalya finalde
EURO 2020 yarı finalinde İspanya'yı penaltı atışlarıyla mağlup eden İtalya finale çıktı.
- Haber Merkezi
- 07.07.2021 - 00:41
- Güncelleme : 07.07.2021 - 00:57
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde İtalya ile İspanya, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda karşılaştı.
Çekişmeli geçen mücadelede, 60. dakikada Federico Chiesa'nın golüne İspanya, 80. dakikada Alvaro Morata ile yanı verdi.
İlk 90 dakika 1-1 bitince maç uzatma devrelerine taşındı.
Uzatma devrelerinde de eşitlik bozulunca penaltı vuruşlarına geçildi.
Penaltı vuruşlarında kazanan İtalya, finale yükseldi.