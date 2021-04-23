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    Euro 2020'de şehir değişikliği

    Euro 2020'de İspanya'dan Bilbao'nun yerine Sevilla şehrinin ev sahipliği yapması bekleniyor.
    • REUTERS
    • 23.04.2021 - 11:32
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 11:40
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    Euro 2020'de şehir değişikliği

    EURO 2020’de İspanya’da şehir değişikliğine gidilmesi bekleniyor.

    Ülkede Bilbao yerine Sevilla şehri, Euro 2020'ye ev sahipliği yapacak. UEFA'da bugün yapılacak toplantının ardından bu kararın açıklanması bekleniyor.

    Sevilla şehrinin aynı isimli takımı, maçlarını 45 bin kişilik Estadio Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda oynuyor.

    Euro 2020 de şehir değişikliği #1

    EV SAHİBİ ÜLKELER

    UEFA bir ilke imza atarak 12 ülkeye turnuvayı yaydı. İtalya, Azerbaycan, Hollanda, Macaristan, Rusya, Danimarka, İngiltere, İskoçya, İspanya, İrlanda Cumhuriyeti, Almanya ve Romanya şampiyonaya ev sahipliği yapacak ülkeleri oluşturdu.

    Euro 2020'de son 16 turuna Amsterdam, Bilbao (ya da Sevilla), Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow ve Londra, çeyrek finallere ise Bakü, Münih, Roma ve Saint Petersburg ev sahipliği yapacak.

    Yarı final maçları ve final karşılaşması İngiltere'nin ulusal stadyumu Wembley'de gerçekleştirilecek.

    Euro 2020 de şehir değişikliği #2

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