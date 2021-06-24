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    EURO 2020'de son 16'ya kalan takımlar

    EURO 2020'de son 16'ya kalan takımlar

    EURO 2020'de grup mücalelerinin ardından son 16'ya kalan takımlar belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2021 - 00:10
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 00:27
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    EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nda oynanan maçlarla grup mücadeleleri sona erdi. Oynanan maçlar sonucunda son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.

    A Grubu'nda İtalya grubu lider bitirirken, B Grubu'nda 9 puanla Belçika, C Grubu'nda 9 puanla Hollanda, D Grubu'nda 7 puanla İngiltere, E Grubu'nda 7 puanla İsveç ve F Grubu'nda ise Fransa grubu lider olarak tamamladı.

    EURO 2020 de son 16 ya kalan takımlar #1

    SON 16'YA KALAN TAKIMLAR

    Gruplarda oynanan maçlarla son 16'ya kalan takımlar şöyle:

    İtalya, Galler, İsviçre, Belçika, Danimarka, Hollanda, Avusturya, Çekya, İngiltere, İsveç, Fransa, İspanya, Almanya, Portekiz, Hırvatistan, Ukrayna.

    EURO 2020 de son 16 ya kalan takımlar #2

    SON 16 EŞLEŞMELERİ

    Fransa-İsviçre

    İngiltere-Almanya

    Galler-Danimarka

    İtalya-Avusturya

    Hollanda-Çekya

    Belçika-Portekiz

    Hırvatistan-İspanya

    İsveç-Ukrayna

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