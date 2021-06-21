EURO 2020'de süre alamayan milli futbolcular

Avrupa Şampiyonası'ndan elenen Milli Takım'da 8 futbolcu turnuvada forma şansı bulamadı.

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na büyük bir umutla başlayan Milli Takım'da, İtalya ve Galler yenilgilerinin ardından dün oynanan İsviçre maçında da alınan 3-1'lik mağlubiyet turnuvadan elenmemize neden oldu.

Alınan sonuçların yanında en çok eleştirilen şey ise oynanan oyundu. Milli Takım'ın turnuvada gösterdiği performans izleyenleri bir hayli üzdü.

Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş'e yapılan en büyük eleştirilerden biri de forma şansı vermediği oyuncular üzerinden yapıldı.

8 FUTBOLCU FORMA ŞANSI BULAMADI

EURO 2020 aday kadrosuna seçilen ancak süre alamayan 8 futbolcu bulunuyor.

Mert Günok, Altay Bayındır, Ozan Kabak, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal, Abdülkadir Ömür ve Rıdvan Yılmaz.