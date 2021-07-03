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    EURO 2020'de Ukrayna'yı eleyen İngiltere yarı finalde

    EURO 2020'de Ukrayna'yı eleyen İngiltere yarı finalde

    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere, çeyrek finalde Ukrayna'yı 4-0 yenerek yarı finale yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2021 - 23:50
    • Güncelleme : 04.07.2021 - 00:01
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    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final son maçında İngiltere ile Ukrayna, Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

    Maçın başından sonuna üstünlüğünü hissettiren İngiliz ekibi, karşılaşmayı 4-0 gibi net bir skorla kazanarak yarı finalde Danimarka'nın rakibi oldu.

    AÇILIŞ KANE'DEN, KAPANIŞ HENDERSON'DAN

    Karşılaşmada goller 4. ve 50. dakikalarda Harry Kane, 46. dakikada Harry Maguire ve 63'te Jordan Henderson'dan geldi.

    EURO 2020 de Ukrayna yı eleyen İngiltere yarı finalde #1

    EURO 2020 de Ukrayna yı eleyen İngiltere yarı finalde #2

    EURO 2020 de Ukrayna yı eleyen İngiltere yarı finalde #3

    EURO 2020 de Ukrayna yı eleyen İngiltere yarı finalde #4

    EURO 2020 de Ukrayna yı eleyen İngiltere yarı finalde #5

    EURO 2020 de Ukrayna yı eleyen İngiltere yarı finalde #6

    EURO 2020 de Ukrayna yı eleyen İngiltere yarı finalde #7

    EURO 2020 de Ukrayna yı eleyen İngiltere yarı finalde #8

    EURO 2020 de Ukrayna yı eleyen İngiltere yarı finalde #9

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