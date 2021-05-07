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EURO 2020'nin şampiyonluk kupası Bakü'de sergilendi

EURO 2020'nin şampiyonluk kupası Bakü'de sergilendi

Henri Delaunay Kupası, 2020 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak kentlerden biri olan Bakü'de sergilendi.