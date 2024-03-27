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Avrupa Şampiyonası



EURO 2024 biletini alan son ülke Polonya oldu

EURO 2024 biletini alan son ülke Polonya oldu Polonya, normal süresi golsüz eşitlikle tamamlanan maçta Galler'i penaltılarda mağlup ederek Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılım hakkı sağlayan son ülke oldu.