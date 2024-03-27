EURO 2024 biletininin sahibi Ukrayna oldu

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turu B Yolu finalinde Ukrayna ile İrlanda karşı karşıya geldi.
Ukrayna karşılaşmayı 2-1 kazanarak EURO 2024'e katılma hakkını elde etti.
Ukrayna'ya galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Viktor Tsygankov, 84. dakikada Mykhailo Mudryk attı.
İzlanda'nın tek sayısını 30. dakikada Albert Gudmondsson kaydetti.
E Grubu'nda yer alacak
Ukrayna, Almanya'daki EURO 2024'te E Grubu'nda Belçika, Slovakya, Romanya ile mücadele edecek.
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