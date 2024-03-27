EURO 2024 biletininin sahibi Ukrayna oldu
ensonhaber.com

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turu B Yolu finalinde Ukrayna ile İrlanda karşı karşıya geldi.

Ukrayna karşılaşmayı 2-1 kazanarak EURO 2024'e katılma hakkını elde etti.

Ukrayna'ya galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Viktor Tsygankov, 84. dakikada Mykhailo Mudryk attı.

İzlanda'nın tek sayısını 30. dakikada Albert Gudmondsson kaydetti.

E Grubu'nda yer alacak

Ukrayna, Almanya'daki EURO 2024'te E Grubu'nda Belçika, Slovakya, Romanya ile mücadele edecek.