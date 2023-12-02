EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerimizi tanıyalım 2024 Avrupa Şampiyonası’nda (EURO 2024) A Milli Futbol Takımı’nın rakipleri belli oldu. Ay-yıldızlılar, F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve play-off’tan gelecek takımla mücadele edecek.

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EURO 2024’e ev sahipliği yapacak Almanya’nın Hamburg kentindeki Elbphilharmonie Konser Salonu’nda grup kuraları için tören düzenlendi.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nu lider tamamlayan A Milli Futbol Takımı, kura çekimine 2. torbadan katıldı.

Ay-yıldızlı ekibimiz, F Grubu'nda Portekiz, C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ve Çekya ile eşleşti.

Ronaldolu Portekiz ile eşleştik

Milliler, kura çekiminde 1. torbadan Portekiz ile eşleşti.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde J Grubu'nda mücadele eden Portekiz, 10 maçın tamamını kazanarak 30 puanla gruptan lider çıktı.

Akdeniz ülkesi, rakip filelere 36 gol atarak, eleme gruplarındaki en başarılı sonuçlardan birine imza attı.

Futbol tarihinde birçok rekoru elinde bulunduran Cristiano Ronaldo, bu elemelerde de ülkesi adına 10 gol kaydederek, bu başarıda ön planda yer aldı.

Ay-yıldızlılar, rakibine karşı son resmi müsabakasını 2022 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde oynadı.

Tur atlayan ve finalde de rakibine üstünlük sağlayan Portekiz, Katar biletini almaya başarmıştı. Türkiye, Avrupa Şampiyonası finallerinde ise Portekiz ile 3 kez karşılaştı.

1996, 2000 ve 2008’de oynanan mücadelelerin tamamında Portekiz sahadan galibiyetle ayrıldı.

921 milyon euro kadro değerine sahip olan teknik direktör Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz yıldız oyuncularıyla dikkatleri çekiyor.

Lionel Messi ile birlikte dünyanın en iyi futbolcusu olarak anılan Cristiano Ronaldo'nun kaptanlığını yaptığı takımda; Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ruben Dias, Joao Cancelo, Joao Felix ve Pepe gibi isimler bulunuyor.

Tanıdık rakip, Çekya

Milliler, kura çekiminde 3. torbadan Çekya ile eşleşti. EURO 2008 ve EURO 2016’da aynı grupta yer alan iki ülke, bu kez Almanya’da kozlarını paylaşacak.

Şampiyonada oynanan müsabakalarda Türkiye, rakibine her iki maçta da üstünlük sağladı. İki ülke, EURO 2016 Elemeleri’nde de aynı grupta yer almıştı.

Çekya, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda 15 puan topladı.

Lider Arnavutluk’un ardından averajla ikinci sırada yer alan Çekya, finallere gitmeye hak kazandı.

132 milyon euro kadro değerine sahip olan Çekya ise Portekiz'e göre mütevazı kadrosuyla göze çarpıyor.

Son olarak Jaroslav Silhavy'nin çalıştırdığı Çekya'nın güncel bir teknik direktörü bulunmuyor. Orta Avrupa ülkesi Silhavy'nin 20 Kasım tarihindeki ayrılığının ardından göreve yeni bir isim getirmedi.

Çekya'nın kadrosunda ise Tomas Soucek, Adam Hlozek, Tomas Cvancara ve Alex Kral gibi isimler dikkatleri çekiyor.

Son rakip play-off’tan gelecek

A Milli Futbol Takımı’nın son rakibi, mart ayında oynanacak play-off maçları sonrası belli olacak.

Play-off C yolunda, Gürcistan-Lüksemburg / Yunanistan-Kazakistan yer alıyor. Bu karşılaşmaların ardından bir takım Almanya biletini alacak.

Fikstür belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) grup maçlarının fikstürü de belirlendi.

Türkiye ilk maçında C yolu play-off galibiyle 18 Haziran 2024 Salı günü Dortmund'da karşılaşacak.

Milli takım, gruptaki ikinci maçını 22 Haziran 2024 Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.