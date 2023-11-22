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Avrupa Şampiyonası



EURO 2024 grup torbaları: Muhtemel rakiplerimiz belli oldu

EURO 2024 grup torbaları: Muhtemel rakiplerimiz belli oldu Galler ile berabere kalarak EURO 2024'e lider olarak katılma hakkı elde eden Türkiye, kura çekimine 2. torbadan girme hakkını kazandı. Kura çekimi 2 Aralık'ta Hamburg'da yapılacak.