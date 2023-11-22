EURO 2024 grup torbaları: Muhtemel rakiplerimiz belli oldu
ensonhaber.com

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılmayı daha önce garantileyen Türkiye, elemelerdeki son maçında konuk olduğu Galler'le 1-1 berabere kalarak D Grubu'nu lider tamamladı.

Ay-Yıldızlılar tarihinde ilk kez büyük bir turnuvaya grup lideri olarak katılmayı başardı.

EURO 2024'e katılma hakkını Galler maçından önce elde eden A Milli Futbol Takımı, D Grubu'nda oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 17 puanla zirvede yer aldı.

Milliler kura çekiminde 2. torbada

D Grubu'nu zirvede tamamlayan A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 kura çekimine 2. torbadan girme hakkını kazandı.

Grubu ikinci sırada bitiren Hırvatistan ise kura çekiminde 3. torbada yer alacak.

Almanya'nın 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı EURO 2024'ün gruplarının belli olacağı kura çekimi 2 Aralık Cumartesi günü Hamburg'da yapılacak.

1. Torba: Almanya, Portekiz, Fransa, İngiltere, Belçika, İspanya

2. Torba: Türkiye, Danimarka, Macaristan, Arnavutluk, Romanya, Avusturya

3. Torba: Hırvatistan, Slovenya, Slovakya, Çekya, Hollanda, İskoçya

4. Torba: Sırbistan, İtalya, İsviçre, Play-Off A, Play-Off B, Play-Off C

A Milli Futbol Takımı tarihinde ilk kez eleme grubunu lider tamamladı

Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan ülkeler

A Grubu: İspanya, İskoçya

B Grubu: Fransa, Hollanda

C Grubu: İngiltere, İtalya

D Grubu: Türkiye, Hırvatistan

E Grubu: Arnavutluk, Çekya

F Grubu: Belçika, Avusturya

G Grubu: Macaristan, Sırbistan

H Grubu: Danimarka, Slovenya

I Grubu: Romanya, İsviçre

J Grubu: Portekiz, Slovakya

3 takım Uluslar Ligi'nden katılacak

EURO 2024 eleme grubu maçları sonunda finallere katılmayı başaramayan takımlar arasından 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi A, B ve C Liglerinde elde ettikleri derecelere göre belirlenecek Play-Off maçlarının ardından rakiplerine üstünlük sağlayan 3 takım da Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

Galler'le berabere kalan A Milli Futbol Takımımız, grubunu lider tamamladı