EURO 2024'te düdük çalacak hakemlerin kazançları belli oldu UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda maçlarını yönetecek hakemlerin kazanacağı rakamları açıkladı. Halil Umut Meler de şampiyonada görev alacak.

ensonhaber.com

UEFA, 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yapacak hakemleri ve hakemlerin maç başına kazançlarını duyurdu.

FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, EURO 2024'te düdük çalacak 19 orta hakem arasında yer aldı.

Turnuvada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını yapacak hakemler Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy oldu. Alper Ulusoy ise Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görevlendirildi.

Turnuvada görev yapacak orta hakemler şu şekilde:

Artur Soares Dias (Portekiz), Jesus Gil Manzano (İspanya), Marco Guida, ﻿Daniele Orsato (İtalya), Istvan Kovacs (Romanya), Ivan Kruzliak (Slovakya), François Letexier, Clement Turpin (Fransa), Danny Makkelie (Hollanda), Szymon Marciniak (Polonya), Halil Umut Meler (Türkiye), Glenn Nyberg (İsveç), Michael Oliver, Anthony Taylor (İngiltere), Sandro Scharer (İsviçre), Daniel Siebert, Felix Zwayer (Almanya), Slavko Vincic (Slovenya), Facundo Tello (Arjantin)

Görev yapacak hakemlerin kazançları

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre EURO 2024 maçlarını yönetecek orta hakemler grup aşamalarında maç başına 5 bin euro, eleme aşamalarında ise 10 bin euro kazanacak.

Yine turnuvada görev alacak yardımcı hakem ve dördüncü hakemlere grup aşamalarında maç başına 2 bin 500 euro, eleme aşamasında ise 5 bin euro ödenecek.

EURO 2024'te düdük çalacak VAR hakemleri ise grup aşamasında 3 bin, eleme aşamasında ise maç başına 5 bin euro elde edecek.