EURO 2024'te mücadele edecek 9 takım belli oldu EURO 2024 elemelerinde ekim ayı maç takviminde karşılaşmalar tamamlanırken şampiyonada mücadele edecek 9 takım belli oldu.

İHA

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde ekim ayı maç takvimi oynanan maçlarla tamamlandı.

Almanya'nın ev sahipliği yapacağı finallere gitmeye hak kazanan ülkelerin 9'u belli oldu.

EURO 2024 biletini kaptık

D Grubu'nda mücadele eden Türkiye, 12 Ekim'de Hırvatistan (0-1), 15 Ekim'de de Letonya'yı (4-0) mağlup ederek gruptan çıkmaya hak kazandı.

Gruptan çıkacak diğer takım kasım ayında oynanacak maçların ardından belli olacak.

10'ar puanı bulunan Galler ve Hırvatistan'ın kasım ayında 2 maçı bulunuyor.

21 Kasım'da son maçta Galler'e konuk olacak Ay-Yıldızlılar, 18 Kasım'da ev sahibi Almanya ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Ev sahibi Almanya'nın dışında turnuvaya gidecek diğer takımlardan 20'si gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlardan oluşuyor.

A Grubu'nda 15'er puanlı İspanya ile İskoçya ilk iki sırayı garantilerken B Grubu'nda Fransa oynadığı 6 maçı da kazanarak finaller biletini cebine koydu.

F Grubu'nda Belçika ile Avusturya ilk 2 sırayı garantilemeyi başaran ülkeler oldu.

Elemelerde oynadığı 8 maçın tamamında galibiyet sevinci yaşayan Portekiz, J Grubu'nu lider tamamladı.

İtalya'yı deviren İngiltere bileti aldı

C Grubu'nda İngiltere, konuk ettiği İtalya'yı 3-1 mağlup ederek puanını 16'ya yükseltti ve Almanya biletini aldı.

Yenilgi sonrası 3. sıraya gerileyen İtalya gruptan çıkma şansını Kuzey Makedonya ve Ukrayna maçlarına bıraktı.

3 takım Uluslar Ligi’nden katılacak

EURO 2024 eleme grubu maçları sonunda finallere katılmayı başaramayan takımlar arasından 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi A, B ve C liglerinde elde ettikleri derecelere göre belirlenecek play-off maçlarının ardından rakiplerine üstünlük sağlayan 3 takım da Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)