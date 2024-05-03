EURO 2024'te takımların kadrosunda 26 futbolcu bulunacak
ensonhaber.com

UEFA, Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde radikal bir karara imza attı.

EURO 2024 için kadroda bulunabilecek maksimum oyuncu sayısının 23'ten 26'ya çıkarıldığını duyuruldu.

Kadrolar 7 Haziran'a kadar bildirilecek

UEFA'dan yapılan açıklamada, 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılacak takımların 7 Haziran'a kadar kadrolarını bildirmeleri gerektiği kaydedildi.

Son yapılan Avrupa Şampiyonası'nda da oyuncu sayısı 26'ya yükseltilmişti.

A Milli Takım, boy gösterecek

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız da dev organizasyonda mücadele edecek.