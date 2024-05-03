EURO 2024'te takımların kadrosunda 26 futbolcu bulunacak

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UEFA, Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde radikal bir karara imza attı.
EURO 2024 için kadroda bulunabilecek maksimum oyuncu sayısının 23'ten 26'ya çıkarıldığını duyuruldu.
Kadrolar 7 Haziran'a kadar bildirilecek
UEFA'dan yapılan açıklamada, 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılacak takımların 7 Haziran'a kadar kadrolarını bildirmeleri gerektiği kaydedildi.
Son yapılan Avrupa Şampiyonası'nda da oyuncu sayısı 26'ya yükseltilmişti.
A Milli Takım, boy gösterecek
Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız da dev organizasyonda mücadele edecek.
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