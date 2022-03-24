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EURO 2028 başvuru sonucu açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

EURO 2028 başvuru sonucu açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Türkiye, en prestijli turnuvalardan olan EURO 2028'in ev sahibi olmak için adaylık başvurusunda bulundu. Peki EURO 2028 başvurusu açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...