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    EURO 2028 başvuru sonucu açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

    Türkiye, en prestijli turnuvalardan olan EURO 2028'in ev sahibi olmak için adaylık başvurusunda bulundu. Peki EURO 2028 başvurusu açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 09:31
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    EURO 2028 başvuru sonucu açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

    Türkiye, modern statlarıyla futbol dünyasında dikkat çeken ülkeler arasında.

    Bu noktada da prestijli turnuvalara da ev sahipliği yapabilecek sayılı ülkelerden birisi pozisyonunda.

    2016 ve 2024’te Avrupa Şampiyonası’nı düzenleme talebi olumsuz sonuçlanan Türkiye, yeniden başvuru yaptı.

    Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya adaylığını bildirdi.

    Karşılaşmalara ev sahipliği yapmak isteyen Türkiye, sonucu da merakla bekliyor.

    İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler ortaklığının yanı sıra İrlanda Cumhuriyeti'nin futbol federasyonları da 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2028) ev sahipliği için ortak başvuru yaptı.

    UEFA, aday ülkelerin dosyalarını değerlendirdikten sonra EURO 2028 ev sahipliği ile ilgili kararını verecek.

    Futbol severlerin gözü UEFA'dan çıkacak sonuçta. Peki EURO 2028 başvuru sonuçları açıkladı mı? EURO 2028 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    EURO 2028 BAŞVURU SONUCU AÇIKLANDI MI?

    18.kez düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası, yani UEFA 2028'e ev sahibi olacak ülke 5-7 Nisan arasında açıklanacak.

    EURO 2028 başvuru sonucu açıklandı mı, ne zaman belli olacak? #1


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