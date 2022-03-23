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    EURO 2028 için bir aday daha

    İngiltere, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler EURO 2028'i ortak düzenlemek için aday oldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 15:39
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 15:59
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    EURO 2028 için bir aday daha

    İngiliz basınından The Times ve Independent'ın verdiği habere göre Birleşik Krallık ve İrlanda ortak adaylığı, Euro 2028'in ev sahipliğini yapmaya hazırlanıyor.
    Buna göre İngiltere, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler EURO 2028'i ortak düzenlemek için resmen aday olmuş oldu.

    Birleşik Krallık ve İrlanda'nın turnuva ev sahipliğini resmen üstlenmesi durumunda turnuvaya ev sahibi statüsü ile otomatik katılacak takımlar konusunda ne olacağı ise henüz belirsiz.

    Birleşik Krallık ülkeleri İngiltere, İskoça, Galler ve Kuzey İrlanda'nın yanı sıra İrlanda Cumhuriyeti'nin milli takımlarından hangilerinin otomatik olarak katılacağı merak konusu.

    5 NİSAN'DA AÇIKLANACAK

    24 yerine 32 takımın katılmasının beklendiği Euro 2028'in ev sahibi, 5 Nisan'da açıklanacak. EURO 2024 ise Almanya'da düzenlenecek.

    Türkiye’nin 2016 ve 2024’te Avrupa Şampiyonası’nı düzenleme talebi olumsuz sonuçlanmıştı.

    EURO 2028 için bir aday daha #1


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