EURO 2032 futbol elçileri Volkan Demirel ve Gianluigi Buffon bir arada EURO 2032 adayları Türkiye ve İtalya'nın futbol elçileri, Volkan Demirel ve Gianluigi Buffon sunum öncesi bir araya geldi.

ensonhaber.com

2032 Avrupa Futbol Şampiyonasına (EURO 2032) ortak ev sahipliği için yarın UEFA'ya sunum yapacak Türk ve İtalyan heyetlerinin futbol elçileri Volkan Demirel ve Gianluigi Buffon oldu.

İki milli kaleci Volkan Demirel ve Buffon, Türk ve İtalyan federasyonlarının yarın UEFA yönetim kuruluna yapacağı sunuma katılacak ve konuşma yapacaklar.

İsviçre'ye gelen Volkan Demirel, Türk ve İtalyan heyetlerinin UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen hazırlık çalışmasına da katıldı.

Fotoğraf çektirdiler

Süper Lig'de ilk 8 hafta mağlubiyet yüzü görmeyen Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, sunum öncesinde geçtiğimiz aylarda futbol kariyerini noktalayan 45 yaşındaki Gianluigi Buffon'la bir araya gelerek poz verdi.

"Ülkem adına çok mutlu ve gururluyum"

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon şehrindeki merkezinde TFF heyeti ile İtalyan Futbol Federasyonu heyetlerinin, UEFA Yönetim Kurulu'na yapılacak sunumu öncesinde son hazırlık toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Volkan Demirel, şöyle konuştu:

Öncelikle şunu söyleyebilirim, ülkem adına çok mutlu ve gururluyum. Büyük bir organizasyonda adımızın geçmesi, Türk bayrağının dalgalanması, benim bir Türk evladı olarak çok büyük mutluluğum ve gururum. İnşallah hem de İtalya ile beraber çok güzel bir organizasyona hazırlanacağız, hem İtalya hem biz en iyi şekilde Avrupa Şampiyonası'na gelen misafirleri ağırlayacağız. Bunu sabırsızlıkla bekliyoruz. İçeride güzel bir toplantı oldu, Buffon da benim hem karşılıklı oynadığım hem de onu izlerken keyif aldığım, gelmiş geçmiş, aklımın erdiği kadarıyla en beğendiğim kalecilerden bir tanesi. Benim için Buffon her zaman bir numaradır. İçeride onunla güzel bir diyalog yaşadık. O da çok heyecanlı, çok mutlu. İnşallah İtalya ile Türkiye çok güzel bir organizasyonda bir araya gelecek ve bütün futbolseverleri buluşturacak.

"Türkiye'yi temsil etmek benim için büyük bir gururdur"

Türkiye'yi temsilen futbol elçisi olmanın büyük bir gurur olduğunun altını çizen Demirel, şu ifadeleri kullandı:

Futbol elçisi olmak, şu an burada olmaktan çok mutluyum, onurluyum, gururluyum. Türkiye'yi nerede olursa olsun temsil etmek benim için büyük bir gururdur. İçinde futbolun olduğu böyle büyük bir organizasyonda elçi olarak kabul edilmek, bu görevin bana verilmesi son derece mutluluk verici. Buradan Sayın Federasyon Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Zor günler yaşadık, her zaman yanımızdaydı, desteğini hiç esirgemedi. Şu an sahadaysak, onun en büyük etkenlerinden biri Sayın Başkanımdır. Bu unvan için çok teşekkür ederek kabul ettim.

"İnsanımız ve kültürümüzle çok güzel bir ülkeyiz"

Volkan Demirel, UEFA'da yapacağı konuşma hakkında ise, şunları dedi: