Fransa'da Mbappe şoku: Salgına yakalandı Real Madrid'in yeni transferi Kylian Mbappe ile birlikte Kingsley Coman ve Ousmane Dembele, virüsün bulaştığı futbolcular arasında yer aldılar. Mbappe bu yüzden son idmana çıkamadı.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda büyük gün, geldi çattı.

EURO 2024, bu akşam saat 22.00'de ev sahibi Almanya ile İskoçya arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

Turnuvanın başlamasına saatler kala Fransa Millî Takımı'nda büyük bir tedirginlik yaşanıyor. Horozlar'da grip virüsü futbolcular arasında yayılmış durumda.

Mbappe'de salgından nasibini aldı

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe ile Kingsley Coman, takımın dün Batı Ren Vestfalya'nın Paderborn kentinde yaptığı antrenmana katılmadı. Bu problem, Didier Deschamps'ın takımının 17 Haziran'da Avusturya'ya karşı EURO 2024'te oynayacağı ilk maça kısa bir süre kala yaşandı.

Fransa, çarşamba günü antrenman sahasına geldiğinden beri birçok oyuncuda grip belirtileri görüldü. Raporlar virüsün ciddi boyutta olmadığını ancak Coman'ın perşembe günü odasına kapanmasına ve Deschamps'ın antrenmanlara ara vermesine neden olduğunu gösteriyor.

Dembele takım arkadaşlarını rahatlattı

Öte yandan takımın bir diğer anahtar oyuncusu Ousmane Dembele de gripten etkilendi. Ancak Paris Saint-Germain forveti durumu hakkında bilgi vererek hem taraftarları hem de takım arkadaşlarını rahatlattı.

Dembele gazetecilere verdiği demeçte şunları söyledi: