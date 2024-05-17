Fransa'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu Fransa Milli Futbol Takımı’nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için 25 kişilik aday kadrosu açıklandı.

ensonhaber.com

Almanya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan EURO 2024 için turnuvanın favori takımlarından Fransa'nın, aday kadrosu belli oldu.

Fransa'nın kadrosunda en çok dikkat çeken isim, N'Golo Kante oldu.

Kante davet edildi

Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Kante, 2 yıl sonra ilk kez Fransa kadrosunda yer alarak turnuvanın yolunu tutacak.

33 yaşındaki futbolcu, bu sezon Al Ittihad formasıyla 44 maçta forma giydi ve 4 gol atıp 6 asist yaptı.

Deschamps yönetimindeki Fransa'nın 25 kişilik EURO 2024 kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Lens)

Defans: Jonathan Clauss (Marsilya), Ibrahima Konate (Liverpool), William Saliba (Arsenal), Jules Kounde (Barcelona), Theo Hernandez (Milan), Ferland Mendy (Real Madrid), Benjamin Pavard (Bayern Münih), Dayot Upamecano (Bayern Münih)

Orta saha: N'Golo Kante (Al-Ittihad), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Adrien Rabiot (Juventus), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG), Youssouf Fofana (Monaco)

Forvet: Kylian Mbappe (PSG), Bradley Barcola (PSG), Ousmane Dembele (PSG), Kingsley Coman (Bayern Münih), Marcus Thuram (Inter), Randal Kolo Muani (PSG), Olivier Giroud (Milan)