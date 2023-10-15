Galler'den sürpriz Hırvatistan galibiyeti
ensonhaber.com

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) elemeleri D Grubu'nda Galler ile Hırvatistan karşılaştı.

Ev sahibi Galler, mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı.

Galler'in gollerini 47. ve 60'ta Wilson atarken Hırvatistan'ın tek sayısı 75'te Pasalic'ten geldi.

Galler'den sürpriz Hırvatistan galibiyeti

Bu sonuçla birlikte 6 maç oynayan takımlardan Galler, 10 puana yükseldi.

Hırvatistan ise 10 puanda kaldı.

Türkiye'ye yarayan sonuç

Son maçın Türkiye ile oynayacak olan Galler, Hırvatistan'ı zor duruma soktu.

Ay-Yıldızlılar, Galler karşısında 1 puan alırsa grup lideri olarak EURO 2024'e gidecek.