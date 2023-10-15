Galler'den sürpriz Hırvatistan galibiyeti

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UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) elemeleri D Grubu'nda Galler ile Hırvatistan karşılaştı.
Ev sahibi Galler, mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı.
Galler'in gollerini 47. ve 60'ta Wilson atarken Hırvatistan'ın tek sayısı 75'te Pasalic'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte 6 maç oynayan takımlardan Galler, 10 puana yükseldi.
Hırvatistan ise 10 puanda kaldı.
Türkiye'ye yarayan sonuç
Son maçın Türkiye ile oynayacak olan Galler, Hırvatistan'ı zor duruma soktu.
Ay-Yıldızlılar, Galler karşısında 1 puan alırsa grup lideri olarak EURO 2024'e gidecek.
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