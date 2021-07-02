Grealish: Southgate ile aramız bozuk değil

Grealish: Southgate ile aramız bozuk değil

Jack Grealish, basın toplantısında hakkında çıkan dedikoduları yalanlayarak, "Southgate ile aramızın bozuk olduğuna dair şeyler duyuyorum ancak onunla çok iyi bir ilişkimiz var." ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin Almanya’yı 2-0 mağlup ettiği son 16 turu karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olan Grealish, yaptığı asistle oyunun seyrini değiştirmiş ve çeyrek final bileti alınmasında büyük rol oynamıştı.

İngiltere’nin Ukrayna ile oynayacağı çeyrek final karşılaşmasına hazırlanan Grealish, bu maç öncesi çıkan bazı dedikodulara da cevap verdi.

İngiltere’nin EURO 2020’de şimdiye kadar oynadığı dört karşılaşmada da forma giyen Grealish, sadece 1 maçta 11'de kendine şans bulmuştu. Basında zaman zaman çıkan haberlerde ise Grealish'in Southgate'in oyun anlayışında sürekli yer bulamadığı için mutsuz olduğu yazılmıştı.

“SOUTHGATE İLE ARAMIZ BOZUK DEĞİL”

Bu söylentiler hakkında konuşan yıldız oyuncu, "Southgate ile aramızın bozuk olduğuna dair şeyler duyuyorum ancak onunla çok iyi bir ilişkimiz var. Southgate, tüm oyuncularıyla çok iyi anlaşıyor. Harika bir lider, insan yönetimi konusunda çok başarılı" dedi.

İngiltere, Ukrayna’yı mağlup ettiği takdirde Danimarka - Çekya eşleşmesinin galibiyle oynayacak.