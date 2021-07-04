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Harry Kane, Shearer'ı yakaladı
Ukrayna maçında iki gol atan Kane böylece toplamda 3 gole ulaştı. Harry Kane, büyük turnuvalarda da 9 gol atıp efsane Alan Shearer'ı yakaladı
- Haber Merkezi
- 04.07.2021 - 13:23
İngiltere'nin yıldız oyuncusu Harry Kane, Euro 2020'de de gollerini sıralamaya başladı.
Ukrayna maçında iki gol atan Kane, böylece turnuvada 3 gole ulaştı. Harry Kane, büyük turnuvalarda da 9 gol atıp efsane Alan Shearer'ı yakaladı.
BİR GOL DAHA ATARSA LİNEKER’İ YAKALAYACAK
Dünya Kupası'nda 6 gol atan, Euro 2020'de ise 3 gole ulaşan Harry Kane, kalan dönemde bir gol daha atarsa bu alanda 10 golle ilk sırada bulunan Gary Lineker'i yakalamış olacak