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    Hollanda, Ukrayna'yı 3 golle mağlup etti

    Hollanda, Ukrayna'yı 3 golle mağlup etti

    EURO 2020 C Grubu'nda Hollanda, Ukraynayı 3-2 mağlup ederek grupta ilk galibiyetini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2021 - 23:52
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 00:07
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    EURO 2020 Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda Hollanda ile Ukrayna karşı karşıya geldi.

    Turnuvanın en güzel maçlarından biri olan karşılaşmada ilk yarıda iki takım da pozisyon üretmekte zorlanmadı. Bol pozisyona rağmen ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

    UKRAYNA GERİ DÖNDÜ

    İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Hollanda, 52. dakikada Wijnaldum ile 1-0 öne geçti. 59. dakikda Weghorst sahneye çıktı ve durumu 2-0'a getirdi.

    75. dakikada Ukrayna'da Yarmolenko, harika bir plase golü attı ve farkı 1'e indirdi. 79. dakikada Yaremchuk, kafa golüyle durumu eşitleyerek skoru 2-2 yaptı.

    Hollanda-Ukrayna maçından kareler FOTO GALERİ

    Hollanda, Ukrayna yı 3 golle mağlup etti #1

    HOLLANDA İZİN VERMEDİ

    85. dakikada Hollanda'da Dumfries sahneye çıktı ve takımını yeniden öne geçiren golü attı.

    Dumfries'in golüyle Hollanda, C Grubu'nda Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti.

    Grubun diğer maçında  Avusturya, Kuzey Makedonya'yı 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

    Hollanda, Ukrayna yı 3 golle mağlup etti #2

    Hollanda, Ukrayna yı 3 golle mağlup etti #3

    Hollanda, Ukrayna yı 3 golle mağlup etti #4

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