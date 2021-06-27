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    Hollanda'yı eleyen Çekya çeyrek finalde

    Hollanda'yı eleyen Çekya çeyrek finalde

    Son 16 turunda Çekya, Hollanda'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2021 - 20:54
    • Güncelleme : 27.06.2021 - 21:20
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    EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu devam ediyor. D Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Çekya, C Grubu lideri Hollanda'yla karşı karşıya geldi.

    İlk yarıda iki takım da dengeli bir oyun sergiledi. Ancak iki takım savunmaları da başarılı bir performans sergiledi ve ilk yarı 0-0'lık bir eşitlikle tamamlandı.

    İkinci yarıda Hollandalı oyunculara bir bir kartlar çıkmaya başladı ve de Light, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    Hollanda yı eleyen Çekya çeyrek finalde #1

    ÇEKYA ÇEYREK FİNALDE

    Bir kişi eksik rakibine karşı iyi bir oyun sergileyen Çekya, 68. dakikada Holes ile 1-0 öne geçti.

    80. dakikada sahneye çıkan Schick, durumu 2-0'a getirdi ve maçın skorunu belirledi.

    Bu skorla Çekya, çeyrek finale yükselirken, Hollanda turnuvadan elendi..

    Hollanda yı eleyen Çekya çeyrek finalde #2

    Hollanda yı eleyen Çekya çeyrek finalde #3

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