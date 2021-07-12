İngilizlerin penaltı laneti

İngiltere'nin büyük turnuvalarda yaşadığı penaltı laneti, EURO 2020'de de devam etti.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası, dün oynanan İtalya-İngiltere maçıyla sona erdi. Rakibini penaltılarda mağlup eden İtalya, Avrupa Şampiyonu oldu.

İngiltere'nin bu turnuvada da penaltı laneti devam etti.

Büyük turnuvalarda daha önce de penaltı tramvası bulunan İngiltere EURO 2020 finalinde olası bir penaltı senaryosu nedeniyle çok büyük çekinceler içerisindeydi.

İNGİLİZLERİN PENALTI STRATEJİSİ TERS TEPTİ

Bu nedenle teknik direktör Gareth Southgate takımı uzun süredir penaltı stratejisi üzerine çalıştırıyordu.

Deneyimli teknik adam normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçın ardından penaltı atışları öncesi taktik değişikliğini devreye soktu.

Eşitlik bozulmayınca İngiltere’de çift hamle birden geldi ve Marcus Rashford ve Jadon Sancho, karşılaşmanın son dakikasında penaltı atışları düşünülerek oyuna dahil oldu.

PENALTI İÇİN OYUNA ALDIĞI OYUNCULAR PENALTI KAÇIRDI

Ancak film Southgate’in istediği gibi bitmedi… Takımın golcüsü Harry Kane ve Maguire penaltılarda gol atmayı başarırken oyuna penaltı için aldığı Rashford ve Jadon Sancho atışları kaçırdı.

Son penaltıda topun başına gelen Bukayo Saka da İtalyan kaleci Donnarumma’ya takılınca büyük bir yıkım oldu.

Tarihi bir fırsatı tepen İngiltere’de penaltı kaçıran Sancho ve Saka gözyaşlarına boğulurken onları oyuna alan teknik direktör Southgate teselli etti.

İNGİLİZ BASINI ÜZGÜN

İngiliz gazetelerinin çoğunun ön sayfasında, Teknik Direktör Gareth Southgate'in penaltı kaçıran Bukayo Saka'yı sarılarak teselli ederken çekilmiş fotoğrafı yer alıyor.

Southgate 25 yıl önce, EURO 96'da forma giydiği milli takımda, yarı finalde Almanya'ya karşı penaltı kaçırmıştı.

TİMES: PENALTI LANETİ İNGİLTERE’Yİ HAYALİNDEN KOPARDI

Times, "Penaltı laneti İngiltere'yi hayalinden kopardı" başlığını attı.

Gazetenin baş spor yazarı "O kadar zaman sonra yenilginin daha kolay katlanılabilir olmasını beklerdik, ama yaslı Wembley Stadyumu boşalırken, bu yenilgi canımızı yaktı" dedi.

Gazete teknik direktör Gareth Southgate'in hikayesinde de büyük bir zafere doğru giderken, son anda Hollywood filmlerindekine benzer bir sapma yaşandığını yazdı.

GUARDIAN: ÇOK YAKINDI

Guardian ise "Çok yakındı" başlığını kullanıyor.

Gazetenin yazarı Barney Ronay, "İngiltere acımasız bir yenilgi yaşadı ama Southgate ve oyuncuları yaz mevsimini aydınlattı" dedi

Ronay İtalya'nın şampiyonluğu hak ettiğini, ancak Southgate liderliğindeki İngiliz takımının son 4 haftadır ülkeye moral verdiğini ve unutulmayacak bir başarıya imza attığını yazdı.

DAILY TELEGRAPH: SON IZDIRAP

Daily Telegraph "Son ızdırap... Penaltılar yine kalbimizi kırdı" manşetiyle çıktı.

Takımın üç genç yedek oyuncusunun penaltıları kaçırdığına dikkat çeken gazete "Neden penaltılara gitti?" diye sordu.

Ancak gazete "Artık çok yakınlar. İnancı, gururu ve umudu geri getirdiler ve hiçbir şey bunu gölgeleyemez. Bu fırsat son anda kaçmış olsa da, bu duyguyu kaybetmemeliler" yorumunu yaptı.

Gazete ayrıca Londra'da oynanan maçta, stadyum içi ve dışının "darmadağın ve zaman zaman da çirkin" olduğu ifadesini kullandı. Maçtan önce biletsiz bazı taraftarlar Wembley Stadyumu'na girmeye çalışmış ve bariyerleri aşmıştı.

Ayrıca stadyum çevresi ve bazı meydanların da taraftarların bıraktığı çöplerle pislenmiş olduğu görüldü.

İ: KALP KIRIKLIĞI

i gazetesi de "Kalp kırıklığı" başlığını attı.

METRO: BELKİ SENEYE

Gelecek yıl Katar'da oynanacak Dünya Kupası'nı işaret eden gazete "Belki seneye" yazdı.

Ücretsiz olarak dağıtılan Metro gazetesi, "Aslanlar bizi gururlandırdı" başlığını attı.

İngiltere milli takımına, armasındaki üç aslandan ötürü "aslanlar" diye hitap ediliyor.

DAILY MAIL: GÖZYAŞLARIYLA BİTTİ

Daily Mail "Gözyaşlarıyla bitti" manşetiyle çıktı.

Gazete maçı yaklaşık 35 milyon kişinin de televizyonlardan izlediğini belirtiyor.