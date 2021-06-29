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    İngiltere, Almanya'yı 2 golle geçti

    İngiltere, Almanya'yı 2 golle geçti

    EURO 2020 son 16 turunda İngiltere, Almanya'yı 2-0 mağlup edip çeyrek finale yükseldi
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 20:51
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 21:01
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    EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu devam ediyor. Çeyrek final için İngiltere ve Almanya karşı karşıya geldi.

    İlk yarıda iki takım da dengeli bir oyun sergiledi. İki takım da pozisyonlar bulsa da gol sesi çıkmadı ve iki takım da devre arasına 0-0'lık beraberlikle gitti.

    İNGİLTERE İKİNCİ YARI COŞTU

    İkinci yarıda iki takım da pozisyona girmekte zorlandı. Ancak 76. dakikada sahneye çıkan Sterling topu ağlara gönderdi ve İngiltere'yi 1-0 öne geçirdi.

    82. dakikada çok net bir fırsat yakalayan Almanya, Müller ile bu şansı değerlendiremedi.

    86. dakikada etkili gelen İngiltere'de Kane, durumu 2-0'a getirdi. Bu skorla İngiltere çeyrek finale yükselirken, Almanya turnuvaya veda etti.

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