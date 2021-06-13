Euro
10.1632
-1.11%
Dolar
8.3942
-0.4%
Altın
506.74
-1.5%
Borsa
1.461
0.29%
Bitcoin
303.096
1.04%
EXEN Coin
32.81
-2.58%
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C
    İngiltere, Hırvatistan'ı tek golle mağlup etti

    İngiltere, Hırvatistan'ı tek golle mağlup etti

    EURO 2020 D grubunda İngiltere, rakibi Hırvatistan'ı Raheem Sterling'in golüyle 1-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2021 - 17:51
    • Güncelleme : 13.06.2021 - 17:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    EURO 2020 Avrupa Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olan şampiyonada her takım 3 puanı almak için maçlara çıkıyor.

    Bugün D Grubu'nda bol çekişmeli bir mücadele oynandı. İngiltere kendi evi olan Wembley Stadyumu'nda Hırvatistan'ı ağırladı.

    Maçın ilk yarısı pozisyon anlamında kısır geçerken gol sesi çıkmadı.

    İngiltere, Hırvatistan ı tek golle mağlup etti #1

    STERLING HIRVATLARI YIKTI

    İkinci yarıya hızlı başlayan İngiltere, 57' dakikada Raheem Sterling'in golüyle 1-0 öne geçti.

    Maçın sonuna kadar bu skoru koruyan İngiltere, 3 puanın sahibi oldu.

    İngiltere, Hırvatistan ı tek golle mağlup etti #2

    İngiltere, Hırvatistan ı tek golle mağlup etti #3

    İngiltere, Hırvatistan ı tek golle mağlup etti #4

    İngiltere, Hırvatistan ı tek golle mağlup etti #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir