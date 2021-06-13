İngiltere, Hırvatistan'ı tek golle mağlup etti

EURO 2020 D grubunda İngiltere, rakibi Hırvatistan'ı Raheem Sterling'in golüyle 1-0 mağlup etti.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olan şampiyonada her takım 3 puanı almak için maçlara çıkıyor.

Bugün D Grubu'nda bol çekişmeli bir mücadele oynandı. İngiltere kendi evi olan Wembley Stadyumu'nda Hırvatistan'ı ağırladı.

Maçın ilk yarısı pozisyon anlamında kısır geçerken gol sesi çıkmadı.

STERLING HIRVATLARI YIKTI

İkinci yarıya hızlı başlayan İngiltere, 57' dakikada Raheem Sterling'in golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın sonuna kadar bu skoru koruyan İngiltere, 3 puanın sahibi oldu.