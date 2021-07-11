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    İngiltere-İtalya - CANLI SKOR

    EURO 2020 finalinde İngiltere ile İtalya Wembley'de karşı karşıya geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.07.2021 - 22:00
    • Güncelleme : 11.07.2021 - 22:49
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    İlk yarı sonucu: İngiltere 1-0 İtalya

    16' İlk 15 dakika İngiltere'nin 1-0'lık üstünlüğüyle geçti.

    2' Gol... İtalya 0-1 İngiltere (Shaw)

    1' Maç başladı.

    EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda şampiyon, bu akşam belli oluyor. İngiltere ve İtalya, turnuvanın final karşılaşmasında bu akşam saat 22.00'de karşılaşıyor.

    İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak olan maçın hakemi ise Hollandalı Björn Kuipers. Karşılaşma, TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

    İLK 11'LER

    İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Phillips, Trippier, Mount, Sterling, Kane

    İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Immobile, Insigne

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