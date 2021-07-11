İngiltere-İtalya maçının ilk 11'leri

EURO 2020 finalinde İngiltere ile İtalya Wembley'de karşı karşıya gelecek.

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda şampiyon, bu akşam belli oluyor. İngiltere ve İtalya, turnuvanın final karşılaşmasında bu akşam saat 22.00'de karşılaşacak.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak olan maçın hakemi ise Hollandalı Björn Kuipers. Karşılaşma, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

İtalya'da Leonardo Spinazzola, bu maçta takımından ayrı olacak. İngiltere'de ise Phil Foden'ın durumu belirsizliğini koruyor.





İKİ TAKIM 28. KEZ KARŞI KARŞIYA

Bu karşılaşma, İngiltere ve İtalya'nın 28. randevusu olacak. Daha önceki maçlarda İtalya 10, İngiltere ise 8 kez galip geldi. 9 karşılaşma ise berabere bitti. İngiltere 33, İtalya ise 31 kez fileleri havalandırdı.

Roberto Mancini'nin çalıştırdığı İtalya Milli Takımı, 33 maçtır kaybetmiyor. Üç yıldır yenilgi yüzü görmeyen İtalya, son olarak 2018 yılında UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz'e 1-0 mağlup olmuştu.

İLK 11'LER

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Phillips, Trippier, Mount, Sterling, Kane.

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Immobile, Insigne.