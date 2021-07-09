İngiltere'den İtalyan seyircilere final yasağı

İtalyan futbolseverler, Avrupa Futbol Şampiyonası finaline gidemeyebilir. İngiliz Hükümeti, İtalyanlara 'gelmeyin' çağrısında bulundu.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Pazar gecesi İngiltere ile İtalya arasında oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası final maçında gelmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

Shapps, İtalyanların maça gelip gelmeyecekleri sorusuna, "Cevap gelmesinler, kolay soru" yanıtını verdi.

MAÇ İÇİN GELENLERE GİRİŞ İZNİ VERİLMEYECEK

İngiliz Ulaştırma Bakanı, eğer İtalyan futbolseverlerin İngiltere'ye sadece futbol için geldiği tespit ederlerse ülkeye giriş izni vermeyeceklerini söyledi.

10 GÜNLÜK KARANTİNA UYGULANIYOR

Bu bağlamda birçok özel ve tarifeli doğrudan uçakların da iptal edildiğinin altını çizdi. İngiltere, İtalya için 10 gün karantina kuralı uyguluyor.

Pazar günü saat 22.00'de Wembley'de oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası finalini 60 bin taraftarın takip etmesi bekleniyor.