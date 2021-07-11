İskoçlar: Kurtar bizi Mancini

EURO 2020 finalinde İskoçlar, İtalyanları destekliyor. İskoç basınında "Kurtar bizi Mancini." manşetleri atıldı.

EURO 2020'de dev bir final var. Hemen hemen tüm turnuvalara favori olarak giren, başta Premier Lig'de olmak üzere önemli takımlarda oyuncuları bulunan ama bir türlü başarılı olamayan İngiltere...

Büyük turnuvalarda sadece 1966 Dünya Kupası'nı evinde kazanan İngilizler, tarihinde ilk kez bir Avrupa Şampiyonası’nda finale kaldı.

İtalya ise 2018 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybedince müthiş bir değişime gitti. Mancini ile hem yaş ortalaması düşen, hem de inanılmaz bir yenilmezlik serisi yakalayan Azzurriler, turnuva başından beri istim üzerinde.

İNGİLTERE’Yİ DESTEKLEYENLER AZ DEĞİL

Hem ülkemizde hem de dünyada bu maç için taraf olanlar var. İngiltere'yi destekleyen önemli bir kesim var. İlk kez Avrupa Şampiyonu olması büyük bir beklenti, aynı zamanda 'Football's coming home' / ' futbol evine dönüyor' sloganıyla İngilizler futbolun beşiği olduklarını yeniden hatırlatma peşindeler.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, EURO 2020 finalinde İngiltere'nin İtalya ile oynayacağı maç öncesinde, teknik direktör Gareth Southgate'i ve takımı finale kaldıkları için tebrik etti ve maçta başarılar diledi.

İTALYANLARIN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ İSKOÇLAR

İtalya'yı destekleyenler de az değil. Yarı final aşamasında Sterling'in tartışmalı penaltısı ile gönlü İtalya'ya kayan çok futbolsever oldu.

Özellikle sosyal medya hesaplarında bu durumu dile getirdiler. İskoçlar ise İngilizlerin kazanmasını istemiyor.

İngilizler ile İskoçlar arasındaki sürtüşme 1920'li yıllardan beri devam ediyor. İskoçlar birçok nedenden ötürü Birleşik Krallık'tan ayılmak istiyor. Bu nedenle İskoçların finalde favorisi İtalya.

“KURTAR BİZİ MANCINI”

Hatta The National kapağında Roberto Mancini'yi "Cesur Yürek" filminin görseli ile paylaştı.

Bu manşet, "Kurtar bizi Roberto, sen bizim son umudumuzsun... Bir 55 yıl da bunun için kafa ütülemelerine dayanamayız" ifadeleriyle paylaşıldı.