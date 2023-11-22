İsmail Yüksek: Umarım ülkemizi daha da gururlandırırız Galler ile 1-1 berabere kalarak UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde D Grubu'ndan lider çıkan A Milli Takım'da İsmail Yüksek, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

A Milli Takım 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nun son maçında Galler ile 1-1 berabere kalarak grubu berabere bitirdi.



A Milli Takım'da İsmail Yüksek, Galler galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"Umarım ülkemizi daha da gururlandırırız"

İsmail Yüksek şunları söyledi:

"Çok mutluyuz. Tarihimizde ilk defa lider çıktık. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 3 gün önce Almanya gibi bir takımı yendik. 3 gün sonra buraya gelmek çok zordu bizim için. Gruptan lider çıktğımız için daha da mutluyuz. Jenerasyon olarak çok genciz ama gelişimi seven bir takımız. Tek hedefimiz Almanya'da iyi işler yapmak. Umarım ülkemizi daha da gururlandırırız"

"Yaptığımız hatalar vardı"

Başarılı orta saha oyuncusu, sözlerine şunları ekledi:

"3 gün önce özel bir maç oldu. Yoğun geçen bir maçtı. İlk yarıda istediğimiz gibi oyuna giremedik. Yaptığımız hatalar vardı. Hocamızın verdiği taktikler ve tekniklerle inanma gücümüzü arttırdı. Lider dönmek istiyorduk. Umarım ikinci yarıdaki oyunun Avrupa Şampiyonası'nda üstüne koyarız."

İsmail Yüksek son olarak, "Özel, mücadeleyi seven bir ekibiz. Son 4 maçta en önemli özelliğimiz vazgeçmemekti. Ülkemizi daha da gururlandırmak istiyoruz." diye tamamladı.