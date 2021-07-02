İspanya, İsviçre'yi mağlup ederek yarı finale yükseldi

İspanya, İsviçre'yi mağlup ederek yarı finale yükseldi

İspanya çeyrek finalde rakibi İsviçre'yi mağlup ederek yarı finale yükseldi.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası, çeyrek final karşılaşmalarıyla devam ediyor. İsviçre yarı finale çıkma mücadelesinde İspanya'yı ağırladı.

İlk yarıda iki takımda pozisyonlar üretmeye çalıştı. Oyun olarak rakibine karşı üstün oynayan İspanya, golü de erken buldu.

8. dakikada geliştirilen atakta İsviçreli oyuncu Zakaria'nın kendi kalesine attığı golle İspanya 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol olmadı ve İspanya devre arasına 1-0 üstün gitti.

İSVİÇRE GOLÜ İKİNCİ YARIDA BULDU

İkinci yarıda İspnya oyunun kontrolünü elinde tutsa da 68. dakikada savunmada yapılan hatayı Shaqiri affetmedi ve topu ağlara gönderdi.

Bu golle İsviçre 1-1'lik beraberliği yakaladı.

77. dakikada Freuler yaptığı faul sonucu kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın normal süresinde başka gol olmadı ve 90 dakika 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

İSPANYA PENALTILARDA ALDI

Uzatmaların ilk yarısında 10 kişilik rakibine karşı üstün oynayan İspanya çok net pozizyonlar yakaladı ancak İsviçre kalecisi Sommer, yaptığı kurtarışlarla kalesini gole kapattı.

İkinci uzatma devresi de golsüz sonuçlandı ve maç penaltılara gitti.

Penaltılarda rakibini yenerek yarı finale yükseldi.